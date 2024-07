Cristina D' Avena compie 60 anni | Ma io me ne sento 25

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Bologna, 6 luglio 2024 – "Io non ho età. E quando mi chiedono quantiho, mi confondo. È un po' come chiedere l'età di Memole. Qualcuno sa quantiha Memole?". Scherza cosìD’, la famosa cantante bolognese di sigle di cartoni animati. Proprio perché con la sua voce cristallina impersona da decenni i personaggi immortali dei cartoni animati, sembra non avere età. Eppure oggi è il 6 luglio e per lei che è nata nel 1964 i 60sono arrivati. Festeggerà sul palco, con uno dei suoi concerti “poi spegnerò le candeline, in famiglia. Lo faccio da quando sono nata, e ogni anno la torta deve essere un po' più grande per metterle tutte". Tuttavia,non ama parlare troppo del suo compleanno, anzi sono gli altri questa volta a ricordarle quante sono le candeline da spegnere.