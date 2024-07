Community | arriva un importante aggiornamento sul film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 6 luglio 2024) Fan disiete pronti? Per voi c’è un nuovosultanto atteso. A fornire i dettagli è stato Joel McHale, l’attore che nella serie interpreta l’avvocato Jeff Winger. Recentemente, durante un’intervista per GQ, McHale ha voluto rassicurare i fan, invitandoli ad avere ancora un po’ di pazienza, confermando che ilsi farà e che le riprese sono programmate per il prossimo anno: Non è ancora stato girato il. Ma lo sarà. E non ho undefinitivo, perché per un momento abbiamo pensato che sarebbe successo tutto entro quest’anno, ma poi non è stato così. Ma abbiamo un finanziamento, e questo è un grande passo. E speriamo che la gente voglia ancora vederlo. Peacock lo finanzia. Non vedo l’ora di farlo. Diciamo vagamente il prossimo anno.