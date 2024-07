Chi ha paura muore ogni giorno | in prima pagina sul Fatto lo sfregio a Chico Forti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) "Chi ha": così si intitola la vignetta di Natangelo comparsa sulladelQuotidiano di oggi, sabato 6 luglio. Nel disegno, il vignettista ritrae se stesso mentre realizza la sua opera. "Figurarsi se hodi scrivere in una vignetta cheè un assassino! - dice - Lo scrivo chiaro e tondo: facesse ammazzare anche me, se vuole!". E ancora: "Lo scrivo e lo firmo! Toh!". Peccato che poi a margine della vignetta ci sia la sua firma cancellata. E accanto quella di Vauro. Il riferimento di Natangelo è alla notizia secondo cui, dal carcere, si sarebbe messo in contatto con esponenti di 'Ndrangheta per chiedere loro di mettere a tacere il direttore delQuotidiano, Marco Travaglio, e Selvaggia Lucarelli, che delè una firma.