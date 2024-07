Case occupate e Ilaria Salis la trama s’infittisce | ora spunta il misterioso caso di una residenza fantasma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 luglio 2024) Agli atti (mediatici quanto meno) resta la rivendicazione urbi et orbi delle occupazioni che, confondendo il diritto ad abitare con l’insediamento abusivo di un immobile sequestrato per anni a enti e famiglie che per le assegnazioni di un alloggio popolare seguono graduatorie e liste d’attesa, ora è finita al centro di un altro giallo “immobiliare”. E il punto nodale di una vicenda frammentata in supposizioni, dubbi, testimonianze e denunce incrociate, diventa sempre di più: ma dove abita davvero la neo eurodeputata eletta a Bruxelles nelle fila di Avs?, la vicenda che coinvolgeinfittisce la sua? Nelle ultime ore, infatti, sulla vicenda della casa occupata abusivamente in zona Navigli si affastella un nuovoche, nelle more delle verifiche e in attesa delle conferme, intanto fa emergere un dato che oggi Il Giornale rilancia e sottolinea, interrogandosi su una nuova, presunta, vicenda che denota comunque un comune denominatore con tutte le altre: l’attivista di estrema sinistra che ha rivendicato con orgoglio la sua adesione ai movimenti per la casa come minino «non sarebbe stata del tutto trasparente nel riportare correttamente la propria».