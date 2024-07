Calcio i Paesi Bassi ribaltano la Turchia e si regalano la semifinale degli Europei contro l’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Saranno ia sfidarenella seconda2024 diin corso in Germania: all’Olympiastadion di Berlino i neerlandesila partita dei quarti di finaleladi Vincenzo Montella nella ripresa e vincono per 2-1 dopo essere andati al riposo in svantaggio. Nel primo tempo l’unico vero lampo è il gol della: al 35? Guler crossa al centro ed Akaydin non si fa pregare, con la sua conclusione che lambisce la traversa e si insacca per la rete del vantaggio anatolico. La selezione di Montella va così al riposo in vantaggio per 1-0. Nella ripresa lasfiora il raddoppio con la punizione di Guler che al 56? scheggia il palo, poi al 65? Yildiz impegna Verbruggen. Finalmente si vedono i: al 70? Weghorst fa sporcare i guanti a Gunok, ma a ruota de Vrij trova la deviazione vincente sul cross di Depay e firma l’1-1.