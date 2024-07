Calcio a 5 Serie A2 Edinho è Highlander | a 39 anni resterà leader dell’OR

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Tris di conferme per l’OR Reggio Emilia. La squadra cittadina, che sarà ai nastri di partenza del campionato diA2 per il secondo anno di fila, riparte da alcuni "senatori" che costituiranno la base del gruppo: su tutti capitan(foto), punto di riferimento in campo e fuori, che nonostante le 39 primavere ha chiuso la stagione con 19 centri all’attivo. Di reti ne ha messe a segno 30, invece, Giuseppe Ruggiero: il "killer" si è confermato bomber capace di andare a segno in tutte le categorie, confermandosi miglior realizzatore di sempre del club a quota 385, per cui è lecito pensare che i 400 non tarderanno ad arrivare. Il terzetto si completa con Joao Mazzario, brasiliano come, atleta di esperienza e dal rendimento garantito, mentre l’altro verde-oro Felipe Vissoto, che quest’anno ha ben figurato nel settore giovanile, verrà prestato per fare esperienza.