Beautiful streaming replica puntata del 6 luglio 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 6 luglio 2024) Doppio appuntamento oggi sabato 6, con la soap americana. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. Nonostante Hollis sia un giovane affascinante e di bell’aspetto, Brooke, dopo aver accettato il suo invito, realizza di non essere ancora pronta per una relazione. Deacon invita Sheila all’inaugurazione de “Il Giardino” sotto la sua gestione, ma lei gli risponde che, nonostante le dispiaccia molto, non sarà in grado di partecipare. .