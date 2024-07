Avengers | le star originali del film si sono riunite per registrare una traccia audio Lakota

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 6 luglio 2024) I fan della Marvel hanno un modo tutto nuovo di vederedel 2012. Dopo essere stato annunciato all’inizio dell’anno, il doppiaggio originale in linguadeldei Marvel Studios è ora disponibile in streaming esclusivamente su Disney+. Un nuovo video condiviso sul canale YouTube ufficiale della Marvel racconta il dietro le quinte del processo di creazione del doppiaggio, realizzato in collaborazione con TheProject. Il video rivela anche che alcuni membri del cast di– Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evans e Robert Downey Jr –tornati per riprendere i loro ruoli per il doppiaggio. Questo è uno dei numerosi doppiaggi in lingua indigena in arrivo su Disney+ quest’anno, con un doppiaggio in lingua Ojibwe diWars: Una nuova speranza che arriverà sulla piattaforma in un secondo momento.