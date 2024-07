Alessia Pifferi lascia San Vittore | la 38enne condannata per l’omicidio della figlia di 18 mesi è stata trasferita nel carcere di Vigevano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024)hato ildi San. Sabato 6 luglio la, in custodia cautelare nel penitenziario milanese dall’arresto nel luglio del 2022, èneldi, in provincia di Pavia. Lo scorso maggioin primo grado all’ergastolo perpluriaggravatoDiana di 18, oltre al pagamento di provvisionali da ventimila e cinquantamila euro rispettivamente alla madre, Maria, e alla sorella Viviana, costituite parti civili. La donna, ritenuta capace di intendere e di volere, aveva abbandonato lada sola a casa per sei giorni,ndola morire di stenti. I giudici hanno invece escluso l’aggravantepremeditazione. L'articoloSan: laperdi 18neldiproviene da Il Fatto Quotidiano.