Wimbledon Carlos Alcaraz soffre rischia ma rimonta Tiafoe e vince al quinto

(Di venerdì 5 luglio 2024)si qualifica per gli ottavi di finale di2024, ma il numero tre del mondo hato davvero tanto contro un ottimo Frances. L’americano ha messo grande paura allo spagnolo, che è riuscito alla fine are ere alset con il punteggio di 5-7 6-2 4-6 7-6 6-2 dopo quasi quattro ore di gioco. Una partita sicuramente difficile per, che ha lasciato giù i primi due set del suo torneo, ma che alla fine è comunque riuscito a portare il match dalla sua parte. Negli ottavi lo spagnolo ilnte del match tra il francese Ugo Humbert e l’americano Brandon Nakashima.ha chiuso la sua partita con sedici ace contro i nove dell’avversario. Sono ben dieci le palle break concesse dallo spagnolo.