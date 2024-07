Vincenza Saracino trovata sgozzata in un casolare abbandonato | era scomparsa nel nulla da 24 ore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Continuano serrate le indagini sull’omicidio di, 50 anni, originaria di Molfetta, abitante con il marito e la figlia a Canizzano, in provincia di Treviso. Si scava nella vita della donna per cercare moventi e capire la dinamica dell’omicidio e il tragitto compiuto prima dell’epilogo mortale. Sotto osservazione il suo cellulare rinvenuto, insieme alla bici elettrica, vicino al cadavere. Si cerca ancora l’arma del delitto. Al momento non si esclude alcuna pista. Secondo questi primi rilievi,sarebbe stata praticamente, colpita con due fendenti alla gola con un coltello o comunque uno strumento da taglio, non ancoro ritrovato, che ne avrebbero provocato la morte per dissanguamento. Chi ha colpito la donna, provocandole anche lesioni alla mandibola, in pratica l’ha lasciata agonizzante allontanandosi.