Valle Imagna più di 12mila firme alla petizione lanciata dalle famiglie contro il rimpatrio degli orfani ucraini

(Di venerdì 5 luglio 2024) Rota d’. In 48 ore ha superato quotalaonlinesu Change.orgaffidatarie di alcuni bambiniscappati dall’orfanotrofio di Berdyansk in Ucraina a marzo 2022 e che in questi anni hanno trovato ospitalità tra Rota d’, Bedulita e Pontida; obiettivo dell’appello è scongiurare il, previsto entro la fine dell’estate, con garanzie approssimative riguardo le future strutture ospitanti e l’incertezza del mantenimento dei contatti con fratelli e sorelle. “A settembre del 2022 i bambini hanno iniziato a frequentare le scuole del nostro territorio e a dicembre è partito un progetto di accoglienza nelledisponibili ad accogliere i bambini nelle loro case”, scrivono i promotori.