Un piedipiatti a Beverly Hills 4 | Axel F in streaming

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il film UnF inlegale completo è disponibile in italiano su Netflix. Per ogni piattaformascopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG). INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Netflix Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Powered by Filmamo Regia: Mark MolloyGenere: commedia, poliziescoAnno: 2024Paese di produzione: USAAttori: Eddie Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige, Judge Reinhold, John Ashton, Bronson Pinchot, Paul Reiser, Kevin BaconDurata: 117Distribuzione: Netflix Il detectiveFoley lavora a Detroit, spesso con metodi molto discutibili, ma fa ritorno asu segnalazione di un suo amico, Billy Rosewood, perché sua figlia Jane, con cuiha interrotto i rapporti, difende in tribunale un uomo accusato di aver ucciso un poliziotto.