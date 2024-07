Taylor Swift in radio da oggi I Can Do It With a Broken Heart

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

È disponibile da oggi in rotazione radiofonica I Can Do It, il nuovo singolo di Taylor Swift estratto dal suo ultimo album The Tortured Poets Department (disco d'oro in Italia), uscito il 19 aprile. In attesa delle due date evento già completamente sold out il 13 e il 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano, i fan dell'artista internazionale potranno ascoltare da oggi I Can Do It. Il brano, da subito divenuto uno dei più amati dal pubblico, è stato aggiunto nel segmento del The Eras Tour dedicato all'ultimo progetto discografico della popstar americana in occasione dell'arrivo in Europa della tournée.