Spacciatore 21enne arrestato dai carabinieri ai giardini pubblici

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Spezia, 5 luglio 2024 –aidaidella sezione Radiomobile della Compagnia della Spezia, tra idi via Diaz ed il Bastione. I ripetuti movimenti di alcuni giovani, accuratamente monitorati da militari in borghese, hanno condotto gli operanti ad individuare un locale pubblico dove i ragazzi si recavano per rifornirsi. I militari hanno individuato loche, dopo aver preso contatti con un paio di clienti, è stato bloccato. Perquisito sul posto è stato subito trovato in possesso di poco meno di 7 grammi di hashish, suddivisi in varie dosi pronte per essere spacciate e una modesta somma di denaro contante frutto delle attività di spaccio osservate. Una successiva perquisizione domiciliare d’iniziativa, eseguita nell’abitazione del giovane, unitaliano già conosciuto per analoghi trascorsi, ha consentito di trovare e sequestrare ulteriori 48 grammi circa di droga, anch’essi già frazionati e quindi pronti per essere venduti, 300 euro circa in contanti, bilancini elettronici di precisione e materiale vario per preparare lo stupefacente.