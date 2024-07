Rivoluzione autovelox | cosa cambia quest’estate

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di venerdì 5 luglio 2024)glidiventano il nuovo tormentone stradale! Le regoleno, e per chi non sta attento, la multa è dietro l’angolo. Il decreto voluto da Matteo Salvini e pubblicato a maggio rivoluziona tutto: l’uso e la collocazione deglinon sarà più la stessa. I comuni dovranno adeguarsi per evitare di sembrare cacciatori di multe piuttosto che garanti della sicurezza. Con oltre 1,5 miliardi di euro incassati dalle multe nel 2023, la questione è calda. Vediamo nel dettaglio. Nuove regole sull’installazione: Condizioni per installare un: D’ora in poi, per mettere unsu una strada urbana o extraurbana, devono verificarsi almeno una di queste tre condizioni: Alta incidentalità dimostrata dai dati degli ultimi cinque anni.