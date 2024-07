Restate | musica film e burattini ’Le mille facce del lupo’ ai Musei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Queste le proposte che oggiha in agenda. · Al Villaggio Catellani, per la rassegna Estate Popolare, dalle 16 ha inizio un laboratorio teatrale e di costruzioni di. Info: www.estatepopolare.it · Ai Chiostri di San Domenico, alle 19 pere e Civitas va in scena il concerto dell’ensemble del conservatorio Lucio Compiani di Mantova. · Palazzo, alle 21, ospita ’Ledel: una serata dedicata alla fauna locale, realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. · Al centro sociale Quaresimo di Codemondo alle 21 ci sono ’Proiezioni all’aperto’: audiovisivi con i circoli fotografici della provincia di Reggio Emilia. · "Vola Alta Parola" , alle 21,30 a Palazzo da Mosto Palazzo, presenta Umberto Fiori (foto) che legge dal suo ultimo libro Autoritratto automatico.