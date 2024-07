Problemi nel carcere di Terni | telecamere distrutte e un materasso incendiato in una cella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Ancora violenze neldisecondo quanto denuncia Fabrizio Bonino, segretario del Sindacato autonomo polizia penitenziaria. “Nei giorni scorsi un detenuto conpsichiatrici ha distrutto senza alcun motivo ledella sezione I media sicurezza ed il box agenti mentre alla sezione G un magrebino, non nuovo a tali gesti, haile i suoi vestiti all'interno della propriae solo grazie all’arrivo degli agenti si è riusciti ad evitare il peggio, spegnendo il fuoco e portando nei locali passeggi gli altri detenuti”, aggiunge. Il sindacalista spiega, in una nota, che "alcuni colleghi ed anche detenuti sono rimasti intossicati dalle esalazioni di fumo”. “Prevediamo un'estate di fuoco se non si prenderanno immediatamente provvedimenti concreti e risolutivi; per questo apprezziamo quelli approvati ieri dal Governo”, commenta il segretario generale del Sappe, Donato Capece.