Poliziotto spagnolo aiuta i carabinieri ad arrestare due ladri alla stazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Levanto, 5 luglio 2024 – Rubano gli zaini a due turisti, iarrestano due uomini grazie anche all'aiuto di un. È successo a Levanto, nel primo pomeriggio di ieri,ferroviaria, dove una pattuglia di militari è stata impegnata in un breve inseguimento di due giovani nordafricani che pochi istanti prima, mentre un treno regionale diretto a la Spezia era fermo al binario, scesi dal convoglio si sono dati rapidamentefuga dopo essersi impossessati di due zaini che avevano sottratto a dei turisti spagnoli. In quella comitiva, fortunatamente, era presente anche uniberico anch’egli in vacanza il quale, dopo aver assistito al furto e mettendosi dietro i due malfattori, era riuscito a segnalarli aiche, come di consueto in questa stagione, effettuano costanti controlli agli scali ferroviari.