Policano | Lukaku a Napoli può far bene

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roberto, ex calciatore del, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: Buongiorno può essere il fulcro della difesa del nuovo? “Indubbiamente è il difensore che è cresciuto maggiormente in questa stagione. È un mancino puro, un giocatore che manca in quelle posizioni. Credo sia già pronto per una grande squadra. Quest’anno ha dimostrato di essere un baluardo della difesa del Torino. È un ottimo acquisto”. Eppure, in Nazionale non ha trovato spazio “Dopo la squalifica di Calafiori, Spalletti non si è fidato di giocare con due mancini. Questo può averlo penalizzato, ma sarei stato curioso di vederlo in campo. Ha meritato la convocazione e avrebbe meritato anche di giocare”.