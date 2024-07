Parcheggi da acquistare La Corte dei Conti frena l’operazione dell’Arengo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ladeil’Arengo sulla gestione della sosta pubblica. Con una risposta arrivata alla fine di giugno l’organo ha offerto il proprio parere in merito alla deliberazione avvenuta nel corso del consiglio comunale dell’11 aprile e prevenuta all’ente in data 15 maggio. Dopo circa un mese di analisi della questione laha provveduto a dare risposta valutando le decisioni adottate dall’Arengo. Riguardo alle verifiche di conformità le sezioni riunite di questahanno verificato "la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti condotti dall’amministrazione, anche in ragione della complessità delsottoposta ad esame, nonché l’affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l’amministrazione".