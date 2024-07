Online il video di SE AVESSI di CRISTINA SCUCCIA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 5 luglio 2024) Da martedì 2 luglio 2024, èildi “SE”, il nuovo brano didi cui è anche autrice e uscito venerdì 21 giugno in radio e in digitale. Andiamo a saperne di più. Ilclip di “Se” diDa martedì 2 luglio 2024, èildi “Se”, il nuovo brano dipubblicato da AAR Music & Mu’s Anatomy e distribuito da Universal Music Italia. “Se” (https://aar.lnk.to/se) è un brano autobiografico. E’ stato prodotto da Elvezio Fortunato e False e scritto da Duffy (Alessio Marullo), False (Iacopo Falsetti) e, per la prima volta,ha deciso di affidarsi ai versi di una canzone per condividere tutte le emozioni provate.