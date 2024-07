Napoli un giovedì di luglio…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024), 1984: non sono un cittadino di ‘Città nuova’, né della sua provincia. Neppure della sua regione. Ma le vicende del ‘Ciuccio’ fanno parte della mia adolescenza, considerate le mie estati a Gaeta ad aiutare mio nonno commerciante (risiedo nel basso Lazio) e a scambiare qualche battuta sui suoi clienti partenopei e campani. O solo turisti di passaggio nella celebre via Indipendenza. Se non posso ricordare l’epopea del Pibe per ragioni anagrafiche, non rimasi certo indifferente quella sera di maggio dello scorso anno., 5 luglio 1984 Scusate se vi ho raccontato qualcosa di me, ma da appassionato di calcio e di amarcord non posso certo non pensare a un altro giovedi, quello del 5 luglio 1984. Non ero ancora nato, ma attravverso vhs, racconti, quotidiani, riviste, immagini e video (il materiale non era e non è poco) compresi che quel giorno cambiò la storia del