Misteriosa aggressione arrestato un 38enne

(Di venerdì 5 luglio 2024) Terni, 5 luglio 2024 – La richiesta di intervento è arrivata alla sala operativa della Polizia poco dopo le 5 di giovedì mattina, per una vicenda, ancora tutta da chiarire, di una presuntain una via adiacente alla stazione ferroviaria cittadina. All’arrivo di due pattuglie della Squadra Volante, gli agenti hanno parlato con alcuni passanti che hanno dato una descrizione del presunto aggressore, già fuggito, e hanno parlato con la vittima, ferita alla testa mentre stava lavorando. L’uomo, un cittadino nigeriano, è stato rintracciato subito dopo nei pressi della stazione ferroviaria, a torso nudo, con la maglietta in una mano e lo zaino nell’altra che agitava verso i poliziotti, poliziotti che lo hanno riconosciuto come la stessa persona che la mattina del 3 luglio aveva aggredito una donna che lo aveva denunciato alla Questura di Terni.