Milan trattativa in corso con Morata | dalla clausola rescissoria all’ingaggio i dettagli|Primapagina

(Di venerdì 5 luglio 2024) 2024-07-04 23:30:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Alvaroè l’ultima idea, concreta, delper rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. L’ex Juventus ha recentemente rifiutato una offerta super dell’Al Qadisiyah da 45 milioni di euro in 3 anni perché vuole restare all’Atletico Madrid. Ma la chiamata del club rossonero ha istillato più di un dubbio nella testa dello spagnolo che con l’Italia ha un feeling particolare.BASSA – Nel contratto che legaall’Atletico Madrid è presente unada 13 milioni di euro che ilpagherebbe volentieri. Alvaro è una pista concreta ma non l’unica sondata dal club rossonero che tiene sempre viva la pista Zirkzee.