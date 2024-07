LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | Di Giannantonio cade in curva 1 bandiera rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 L’organizzazione comunica che si ripartirà alle 15.35. 15.31 L’air-fence di1 è quasi stato risistemato, dovrebbe essere questione di minuti prima di ripartire. 15.28 Ben tre cadute in questo inizio di sessione: Marco Bezzecchi, Marc Marquez e Fabio Di. 15.26 In questo tempo diandranno risistemati gli air-fence. 15.24perché la moto di Diè finita sopra i materassini protettivi. 15.22 Disi tocca la spalla sinistra, la clavicola può essere a rischio. 15.21 Altra caduta, stavolta è Fabio Dia finire a terra in1. 15.19 Martin resta in settima posizione e continua a fare passo con media all’anteriore e morbida al posteriore.