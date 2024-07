Lei in bagno col tentatore cosa è successo Temptation Island Christian scioccato lascia Ludovica

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si passa alle docce bollenti in quel di2024 già nella seconda puntata ed il pubblico ne vuole ancora, il fidanzato dimeno naturalmente.è rimasto letteralmente sconvolto ed è stato subito pronto a prendere una decisione drastica, la scena incon il baldoAndrea. Sin da subitosembra essersi scatenata ed avrà sicuramente avuto le sue ragioni, come è quasi per tutti nel reality basato sulla tentazione, ed i fan hanno dato il via a tanti tweet per commentare la sua fase libertina adopo aver già traditodue volte. Incon Andrea è choc. Una semplice doccia, potrebbe dire qualcuno in sua discolpa, ma che invece aè costata caro e lo hanno potuto appurare tutti guardando2024.