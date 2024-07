Il volto umano del turismo Quando andare in vacanza significa aiutare gli altri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dal recupero di terreni incolti all’inserimento lavorativo per arrivare alesperienziale: questo è il percorso per tappe avviato dal Consorzio Sol.Co Sondrio, insieme ad altre sei cooperative sociali, con ’Restanza Agricola Valtellina’, un progetto finanziato da Fondazione Cariplo con 250mila euro sul bando Ruralis 2023. In questi giorni si festeggia il varo di Valtellina Social Tour, un nuovo brand che riunisce esperienze disociale e permette di scoprire paesaggi, natura e agricoltura, di conoscere e degustare prodotti enogastronomici di eccellenza e di promuovere i valori sociali che contraddistinguono le cooperative consorziate. "Il progetto nasce in continuità con Sottosopra, di cui ha ereditato gli obiettivi legati al mantenimento del paesaggio rurale e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate - ha sottolineato il presidente di Fondazione Pro Valtellina e componente della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo Marco Dell’Acqua -.