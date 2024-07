Festa nazionale della Uil da Firenze via alla campagna contro il lavoro precario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 –il, stop ai contratti a tempo determinato, come hanno fatto in Spagna. E' la proposta del segretario generaleUil, Pierpaolo Bombardieri, che ha aperto ala terzadel sindacato. "Siamo pronti a firmare subito un solo patto, quello che è stato sottoscritto in Spagna, che abolisce i contratti a tempo determinato. In Spagna non è successo nulla, non è crollata l'occupazione, anzi, è aumentata, ed è chiaro che noi diciamo che c'è bisogno di una flessibilità, ma contrattata". "Oggi – ha sottolineato - abbiamo una flessibilità selvaggia. Ai giovani vengono proposti soltanto contratti a tempo determinato, contratti precari, e spesso in condizioni vergognose. La nostra proposta è che si eliminino o si limitino al massimo i contratti a tempo determinato; che si riduca la flessibilità; che si parli soltanto di una flessibilità contrattata".