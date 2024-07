Ferrovie Firenze Campo di Marte | modifiche alla circolazione per lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 –dei treni in transito daper interventi infrastrutturali programmati dalle ore 9 alle ore 11 didì 9 luglio. Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) eseguiràdi completamento del rinnovo degli scambi e dei binari a, in precedenza effettuati in orario notturno senza interferire con la. Gli interventi garantiranno una gestione più flessibile con impatti positivi sulla regolarità del traffico ferroviario. Per esigenze tecniche le lavorazioni programmate devono necessariamente essere svolte in orario diurno. Durante iè prevista una riprogrammazione - con modiche di orario, variazione dei tempi di percorrenza e cancellazioni - per alcuni treni regionali.