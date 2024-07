Ecco la nuova maglia! Clip spettacolare per la presentazione col logo rivisitato | i dettagli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il Napoli presenta lacon ilper il rebranding tramite unapubblicata su Youtube. La SSC Napoli presenta la suaattraverso un video manifesto che racconta l’orgoglio di essere Napoli. Si parte da una rivisitazione del, con la sua tradizionale N Napoleonica, che si presenta con una versione più minimal e contemporanea. L’essenziale si svuota di elementi accessori puntando ad un aspetto più pulito ed elegante in variante monocromatica. La novità assoluta è però rappresentata dalla Tipografia. Per la prima volta una FONT proprietaria, BE NAPOLI, sintesi perfetta delle caratteristiche intrinseche del Brand e della città che rappresenta. Napoli è un melting pot in perenne fermento.