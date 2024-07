Dove mangiare ad Amalfi I 6 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 5 luglio 2024) Famosa in tutto il mondo per la secolare tradizione di produzione della carta, a cui è dedicato un interessante Museo,incanta con il suo centro storico, il Duomo, i vicoletti da scoprire a piedi, ma anche per il suo mare. Sotto il profilo enogastronomico, è la patria del limone, utilizzato nella cosmetica, nella liquoristica, nella pasticceria e nella cucina. Gli eccellenti vini della Doc Costa d’, poi, ben si sposano con i piatti del luogo, specialmente a base di pesceadL’Abside Un indirizzo di cui prendere nota, che vanta una gestione familiare di lungo corso e una cordiale accoglienza che fa sentire l’ospite come a casa. La cucina valorizza soprattutto prodotti locali, da provare il crudo di pesce, i tagliolini al limone dicon crudo di gamberi rossi, le candele alla genovese, la ricciola arrosto con guazzetto di frutti di mare.