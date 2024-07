Debito pubblico Parlamento bloccato populisti allo sbaraglio | perché gli imprenditori francesi hanno paura del modello Italia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sulla stampa francese, nei dibattiti tv e nei conciliaboli tra osservatori interessati non s’è mai parlato come in questi giorni d’. E la ragione non sta solo nell’origine evidenziata dal cognome del possibile, temuto/auspicato primo ministro, Jordan Bardella. Dopo lo scioglimento brutale delda parte di Emmanuel Macron lo scorso 9 giugno, la Francia s’è avventurata sul sentiero dell’ignoto: difficilissimo capire che strada prenderà il Paese, l’unica reale certezza è l’indebolimento ai limiti della sopravvivenza politica di chi quel voto l’ha convocato, Macron appunto. Mancano ora pochi giorni al verdetto – il secondo turno delle legislative che dovrà sciogliere i nodi in centinaia di circoscrizioni – e si naviga sempre a vista.