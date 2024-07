Coppa Italia Frecciarossa 2024 calendario 32esimi su Italia 1 e Canale 20 Mediaset

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lamanterrà tale nome anche nella stagione/2025. Il prossimo spettacolo prenderà inizio con il primo turno eliminatorio, in programma dal weekend 3/4 Agosto, e si concluderà il 14 maggio 2025, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità della Juventus, vincitrice dell’ultima edizione del trofeo contro l'Atalanta.Saranno Carrarese - Catania (sabato 3 ore 18 a Chiavari), Torres-Mantova (sabato 3 alle ore 20:30 a Sassari), Cesena-Padova (domenica 4 ore 20:30 a Cesena) e Juve Stabia-Avellino (data da destinarsi) a giocarsi il Turno Preliminare che poi darà accesso ai Trentaduesimi dove scenderanno in campo anche le squadre di Serie A. Le 8 "teste di serie" inizieranno il loro percorso nella competizione a partire dagli Ottavi di Finale.