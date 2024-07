Caserma dei vigili del fuoco | Il merito è del governo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Tutte le procedure per la costruzione della nuovadei pompieri saranno espletate dal Comune avvalendosi di Area Blu? Questa cosa preoccupa parecchio. E non fa dormire sonni tranquilli". È l’affondo firmato da Simone Carapia (Fratelli d’Italia), alla notizia che l’iter per la struttura che nascerà in via Bel Poggio sarà seguito dalla società in house del Municipio. In base alla convenzione tra ministero dell’Interno (finanziatore dell’opera da 4,7 milioni) e Comune, toccherà infatti ad Area Blu affidare i lavori e molto probabilmente anche la progettazione dell’atteso intervento. Ma del piano destinato a portare via ideldagli angusti spazi di via Manfredi, in centro storico, trasferendoli in una struttura ampia e moderna vicino all’ospedale nuovo, "si parla da oltre dieci anni – fa notare Carapia –.