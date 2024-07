Traffico Roma del 04-07-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) LuceverdeGià intenso sul tratto Urbano della A24 con code tra Tor Cervara e la tangenziale est sul Raccordo Anulare prima e coda in carreggiata interna dalla Casilina all’appia a tratti anche lungo la Pontina da Pomezia Castelno ancora chiusa via Ardeatina per uno smottamento tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese nelle due direzioni possibili disagi infine oggi per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici per uno sciopero che interesserà l’intera rete Atac dalle 830 alle 16:30 o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità