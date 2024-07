Tedua si arrabbia per dei video particolari che circolano sul web

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 luglio 2024) Qualcuno ha fattore. L’artista è famoso anche per le sue “mosse”, per le “coreografie” improvvisate durante le sue performance, che ha regalato ai fan anche nelle tappe all’ippodromo Snai San Siro, dove si è esibito per 58.000 persone (e ha duettato anche con Angelina Mango). Iin cui il cantante fa gesti, balla e si muove durante le sue esibizioni hanno fatto il giro del web e qualcuno si è divertito a creare deimontaggi in cui ha inserito effetti speciali o ha cambiato la base, aggiungendo la sigla delle Winx o la canzone di Frozen. Questi-meme però non sono affatto piaciuti al rapper genovese, che su Instagram si è lamentato. “Stiamo venendo a Lucca a spaccare tutto. Oggi si ride e si sdrammatizza, tanto dopo che ho visto i mieicon Frozen, ragazzi Ma lo capite che le mosse che faccio, decontestualizzate su TikTok per un hater sono cringe, ma per un pubblico che sta sotto al palco sono fonte di energia? Non lo volete proprio capire.