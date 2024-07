Spalletti disastroso alla guida dell’Italia Napoli rimane un rimpianto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il tecnico della Nazionale Italiana, Luciano, sembra lontano dai successi significativi raggiuntidel. Luciano, reduce da un’esperienza amara agli Europei 2024 in Germania, sembra riflettere sul passato con. Il tecnico italiano, che hato la Nazionale durante una prestazione deludente e imbarazzante, è apparso visibilmente scosso per come si è conclusa l’avventura europea. L’incursione dinel mondo della Nazionale è stata contrassegnata da risultati deludenti e una mancanza di coesione all’interno del team. La squadra italiana, sotto la sua, ha mostrato evidenti segni di debolezza e ha fallito nel trovare un’identità di gioco convincente. Durante le conferenze stampa, il mister ha dimostrato di essere sotto pressione e visibilmente irritato, segno di una situazione che ha superato le sue aspettative.