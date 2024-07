Siena il Palio slitta e Al Gore se ne va Sicurezza resta la task-force

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 - Ieri si è assistito a un nuovo rinvio del, ma la macchina dellanon allenta la presa. Le misure previste dal questore Ugo Angeloni per ildel 2 lugliono un punto fermo per garantire lo svolgimento della Festa: alcuni degli agenti impiegati in questi giorni resteranno a, mentre altri andranno via in quanto destinati ad altri servizi, ma verranno prontamente sostituiti. I servizi, coordinati dal dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di, coadiuvato da un ufficiale dei Carabinieri, vedranno anche oggi l’impiego di personale dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia e degli equipaggi di Carabinieri e Guardia di Finanza. In prima linea anche la Polizia municipale e la Polizia provinciale.