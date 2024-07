Si ferisce ad una gamba nella Riserva dello Zingaro donna soccorsa dall’Aeronautica Militare

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 4 luglio 2024) La missione presso laè stata condotta con un elicottero HH-139B dall’82° Centro SAR di Trapani in sinergia con il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano Unasiad unaa causa di una caduta mentre eraed è statada un un elicottero dell’82° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica, decollato dall’aeroporto di Trapani, in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). La, dopo essere stata immobilizzata e stabilizzata dal team intervenuto, cui faceva parte anche un aerosoccorritore dell’Aeronautica, è stata recuperata a bordo dell’elicottero tramite verricello, per poi essere trasportata presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo, dov’è stata affidata alle cure di un’ambulanza del 118.