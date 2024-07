Sfruttamento della prostituzione anche in Toscana il blitz della Polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Firenze, 4 luglio 2024 – Riguardalal’operazioneper il contrasto al fenomeno dellosi è conclusa nella notte in 27 province. E ha portato all'arresto di 7 persone e a 71 denunce. Tra le 27 province interessate,Lucca, Massa Carrara, Pisa, Prato. Sono stati intensificati i controlli disui principali luoghi utilizzati soprattutto da soggetti appartenenti alla criminalità straniera, in particolare cinese, dediti al favoreggiamento e allo, talvoltaminorile.Ad eseguirli oltre 400 operatori delle squadre mobilidi Stato coordinati dallo Sco (Servizio Centrale Operativo). Controlli e perquisizioni hanno riguardatoappartamenti ed esercizi pubblici in cui le prestazioni sessuali a pagamento erano dissimulate con inesistenti attività professionali (in particolare riferibili al settore estetico e del benessere) pubblicizzateonline attraverso siti e piattaforme di messaggistica dedicate.