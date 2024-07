Scoperta rivoluzionaria nell’arte | ritrovata opera storica in collezione nobile torinese

Leggi tutta la notizia su notizie

Di giovedì 4 luglio 2024) in Una che ha il potere di riscrivere alcuni capitoli della storia dell'arte è stata recentemente annunciata. Una nuova aggiunta al catalogo delle opere note di un nome della storia dell'arte non solo arricchisce ulteriormente la comprensione del suo genio artistico ma invita anche a riflettere sulla presenza ancora nascosta o misconosciuta di altre sue possibili creazioni nelle collezioni private italiane ed internazionali. Un dipinto, fino ad ora anonimo e parte di una privata italiana, è stato attribuito alla celebre pittrice seicentesca Artemisia Gentileschi. Questa tela, raffigurante la Maddalena in estasi, era conservata in una senza una precisa attribuzione.