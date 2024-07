Sanità in Toscana arrivano i rinforzi Specializzandi subito operativi | in 25 al pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Firenze, 4 luglio 2024 – Ci pensa il decreto Calabria a risollevare la. Quantomeno dando una bella boccata d’ossigeno aiin affanno dell’AslNord Ovest, prevalentemente della costa. La notizia è che. Probabilmente non sufficienti alla risoluzione di tutti i mali della nostra, claudicante per scarsità di risorse e personale medico-infermieristico, specialmente nell’ambito dell’emergenza urgenza. Peraltro impoverita a causa dell’ingente esborso a favore dei gettonisti in trasferta pur di fronteggiare (tamponando) la crisi da bollino rosso dei nostripost-Covid. Ma quando viene diffusa una notizia di nuove assunzioni e stabilizzazioni, è pur sempre una di quelle buone.