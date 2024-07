Meloni | Non strumentalizzare le parole di Mattarella

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 luglio 2024) AGI - "Non ho letto, differentemente da quello che hanno fatto altri, un attacco al governo nelledel Presidente della Repubblica". Lo ha detto il premier Giorgianell'intervista a Dritto e Rovescio in onda questa sera su Rete Quattro. La presidente del Consiglio commenta dunque ledel Capo dello Stato ieri all'apertura delle Settimane Sociali dei cattolici, e aggiunge che "non si fa un favore alle istituzioni della nazione e al ruolo del Presidente della Rrepubblica viene strumentalizzata come se fosse il capo dell'opposizione". "Condivido il discorso di, che era sulla democrazia. Un discorso molto alto e lo condivido perchè è vero che nelle democrazie non esiste un assolutismo nei poteri e neanche nella maggioranza.