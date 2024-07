Marianna e Marco Morandi le rivelazioni sul padre Gianni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Essere figli di personaggi famosi ha pro e contro. Di sicuro non è sempre rose e fiori come alcuni immaginerebbero. È ciò che emerge da varie testimonianze di chi, come genitori, ha artisti e altre figure ben note nell’immaginario collettivo. Ne sanno qualcosa anche, figli die della sua prima moglie, l’attrice e annunciatrice televisiva Laura Efrikian. I due fratelli ne hanno parlato di recente al ‘Corriere della sera’.ed Efrikian sono stati sposati dal 1966 al 1979. Educazione rigida Durante l'intervista, a proposito di un genitore come– uno dei cantanti più amati del nostro Paese –hanno confessato di aver affrontato un percorso terapeutico: crescere all’ombra di uncosì famoso non è stato semplice per loro.