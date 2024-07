Lavorare per l’Ue I percorsi di studio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) U n uomo di 57 anni con almeno due lauree, di cui una in giurisprudenza. In estrema sintesi, è il ritratto dell’alto funzionario ’medio’ dell’Unione europea, in base all’analisi del background formativo di oltre 600 funzionari ed europarlamentari effettuata da Politico, quotidiano che si occupa degli affari politici del. Un messaggio chiaro che è emerso dal set di dati è che per farcela nelle istituzioni europee è necessaria almeno una laurea, meglio se due o tre. Nessuno degli alti funzionari nel campione aveva saltato l’università, mentre solo il 9% degli europarlamentari non aveva una laurea. Per quanto riguarda l’indirizzo dipiù ’utile’ per perseguire una carriera ai piani alti del, quasi un terzo dei funzionari e dei deputati ha conseguito una laurea in giurisprudenza.