La produzione di cereali è ottima

(Di giovedì 4 luglio 2024) Le condizioni meteo hanno favorito la raccolta di, al momento anche l’uva sembra predisposta per regalare alle aziende e privati dell’entroterra Fermano una buona stagione. A Piane di Montegiorgio in via Faleriense Ovest è stata inaugurata recentemente la sede locale della Apima (Associazione provinciale delle imprese di meccanizzazione agricola), che si occupa della gestione della attività agricole e delle loro problematiche. Nuovo referente della media Valtenna di Apima è stato nominato il montegiorgese Giorgio Papiri, che ha già iniziato la sua funzione, visto che conosce molto bene questa parte del fermano. "Possiamo dire che attualmente le condizioni climatiche sono state favorevoli – spiega Giorgio Papiri – lacola sembra particolarmente buona e le ultime settimane più torride non hanno influito sul prodotto.