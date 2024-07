La piaga dei cinghiali In Maremma in 2 anni mezzo milione di danni provocati dagli ungulati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) La fauna selvatica per gli agricoltori rischia di non essere più un problema ma "il" problema. Troppi animali e troppi i dalle colture al punto che molte aziendene non riescono a portare a casa neppure quello che dovrebbe essere il raccolto annuale. I numeri a disposizione sono del 2022 (ancora il 2023 non è disponibile) e aiutano a quantificare, seppur in parte, i d, davvero considerevoli, recati agli agricoltorianimali selvatici. In tutta la Toscana sono oltre venti milioni infatti i ddenunciati alle coltivazioniin tutta la regione negli ultimi diecidi cui quasi 1,4 milioni solo nel 2022. La principale calamità è rappresentata daicon il 90% dei dcomplessivi seguita da caprioli e daini.