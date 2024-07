La nuova coppia dell’estate 2024 è stata paparazzata a Forte dei Marmi tra bagni abbracci e baci bollenti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 luglio 2024) Estate all'insegna della passione per Melissa Satta. Ormai archiviata la relazione con il tennista Matteo Berrettini, l'ex velina e showgirl ha ritrovato l'amore insieme a Carlo Gussalli Beretta, rampollo e imprenditore con cui si frequenta da qualche mese. Il settimanale Chi ha paparazzato ladei. E gli atteggiamenti tra i due raccontano un feeling va ben oltre il semplice flirt. Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta: amore al top Quella che sembrava solo un'amicizia si è trasformata in qualcosa di molto più profondo.