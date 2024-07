La guerra del Prosekar La Doc Prosecco vuole l' annessione ma i produttori del Carso non ci stanno

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) Come Davide e Golia. Il confronto-scontro tra i viticoltori dele la grande Docsul futuro delrichiama il duello biblico. Da un lato, la difesa dell'identità e l'orgoglio deilini, dall'altro un Consorzio che non può necessariamente tollerare sul mercato la presenza di un prodotto chiamato «», fuori dal perimetro della Ig europea. La parola ricorso legale non è ancora una delle prime pronunciate daidell'altopiano triestino, culla di quello spumante che da anni fa discutere imprese, istituzioni, enti di tutela e affascina gli appassionati. La lunga e tormentata partita sembra in fase di chiusura, ma è probabile che si vada ai supplementari. Il nuovo disciplinare della Doc, che inserisce ilcome tipologia (assieme a, spumante, spumante rosé e frizzante), è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto a fine maggio scorso.